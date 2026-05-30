В Кокшетау подросток попал в больницу с ножевым ранением после конфликта

В Кокшетау 17-летний подросток был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки.

По информации телеграм-канала Kokshetau Today, несовершеннолетнего экстренно доставили в областную детскую больницу с сильным кровотечением. После оказания необходимой помощи его поместили в хирургическое отделение.

Врачи диагностировали у пациента колото-резаную рану грудной клетки. В настоящее время его состояние удалось стабилизировать.

По предварительным данным, подросток получил ранение во время конфликта со знакомыми, произошедшего 27 мая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.