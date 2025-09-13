В Кокшетау оперативные действия сотрудника полиции спасли мужчину от трагического исхода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на крыше пятиэтажного дома находится человек, намеревавшийся прыгнуть вниз. На вызов незамедлительно отреагировал патрульный экипаж: полицейский поднялся на крышу и в последний момент успел схватить мужчину, не позволив ему совершить опасный поступок.

Позднее выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что пытался попасть в свою квартиру на пятом этаже после того, как потерял ключи, и ранее уже прибегал к подобным методам.

В полиции подчеркнули, что подобные действия крайне опасны и недопустимы. В случае потери ключей гражданам рекомендуют обращаться в специализированные службы, которые безопасно и законным способом помогут вскрыть дверь.