В Кокшетау вечером произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на проспекте Назарбаева. Пламя вспыхнуло на балконе четвёртого этажа и перекинулось на этаж выше, передает BAQ.KZ.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Для подачи воды на верхние этажи использовалась автолестница, что позволило тушить пламя снаружи здания.