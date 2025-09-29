В Кокшетау пожарные эвакуировали 28 человек из жилого дома
Среди спасённых оказались восемь детей, пострадавших нет.
Сегодня, 03:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:20Сегодня, 03:20
61Фото: МЧС РК
В Кокшетау вечером произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на проспекте Назарбаева. Пламя вспыхнуло на балконе четвёртого этажа и перекинулось на этаж выше, передает BAQ.KZ.
Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Для подачи воды на верхние этажи использовалась автолестница, что позволило тушить пламя снаружи здания.
"По лестничному маршу огнеборцы вывели из задымлённого подъезда 28 человек, среди которых было 8 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Юный казахстанец Иван Пономарев выиграл второй титул ITF Juniors
- В Семее начали строить арену на 25 тысяч зрителей