  • 29 Сентября, 04:26

В Кокшетау пожарные эвакуировали 28 человек из жилого дома

Среди спасённых оказались восемь детей, пострадавших нет.

Сегодня, 03:20
МЧС РК Сегодня, 03:20
Сегодня, 03:20
61
Фото: МЧС РК

В Кокшетау вечером произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на проспекте Назарбаева. Пламя вспыхнуло на балконе четвёртого этажа и перекинулось на этаж выше, передает BAQ.KZ.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Для подачи воды на верхние этажи использовалась автолестница, что позволило тушить пламя снаружи здания.

"По лестничному маршу огнеборцы вывели из задымлённого подъезда 28 человек, среди которых было 8 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

