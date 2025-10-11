В Кокшетау пожарные потушили возгорание на пилораме
Площадь пожара составила 180 квадратных метров, пострадавших нет.
Сегодня, 08:30
89Фото: МЧС РК
В Кокшетау Акмолинской области произошёл пожар на территории пилорамы. По предварительным данным, огонь охватил площадь около 180 квадратных метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения огня на соседние строения.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются специалистами.
Службы спасения напоминают: в случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.
