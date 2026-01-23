  • 23 Января, 08:27

В Кокшетау проверяют сообщения о якобы готовящихся атаках на школы

В Кокшетау полиция проводит проверку по факту рассылки сообщений о якобы планируемых нападениях на школы города.

Сегодня, 07:13
фото из открытых источников Сегодня, 07:13
Сегодня, 07:13
Фото: фото из открытых источников

В Кокшетау полиция проводит проверку по факту рассылки сообщений о якобы планируемых нападениях на школы города. В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что информация не подтвердилась и носит фейковый характер, сообщает BAQ.kz.

Сообщения с угрозами появились в городских чатах и мессенджерах, что вызвало обеспокоенность у родителей — некоторые из них намеревались забрать детей с занятий.

В полиции заверили, что ситуация находится под контролем, приняты меры по обеспечению безопасности учащихся и персонала учебных заведений. "Распространяемая информация не соответствует действительности", — отметили в ДП.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к распространению ложных сообщений. Жителей призывают сохранять спокойствие и не пересылать непроверенную информацию.

Ранее аналогичные фейковые сообщения распространялись в отношении школ Алматы. Тогда полиция также опровергла угрозы и усилила дежурство возле учебных заведений.

