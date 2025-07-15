В Кокшетау рабочий погиб при падении с высоты
По данному факту начато досудебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау произошёл трагический случай на производстве, при выполнении покрасочных работ с высоты погиб 54-летний мужчина, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 14 июля на одном из предприятий города.
По предварительным данным, мужчина красил столб, стоя на стремянке. В какой-то момент конструкция не выдержала и сломалась, в результате чего рабочий упал. От полученных травм, он скончался на месте.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится проверка государственным инспектором труда", – уточнили в полиции.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- Карагандинцам не сообщили о росте цен на свет
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках