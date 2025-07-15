В Кокшетау произошёл трагический случай на производстве, при выполнении покрасочных работ с высоты погиб 54-летний мужчина, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 14 июля на одном из предприятий города.

По предварительным данным, мужчина красил столб, стоя на стремянке. В какой-то момент конструкция не выдержала и сломалась, в результате чего рабочий упал. От полученных травм, он скончался на месте.