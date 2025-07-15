  • 15 Июля, 21:49
  • BAIGENEWS

В Кокшетау рабочий погиб при падении с высоты

По данному факту начато досудебное расследование.

Сегодня, 21:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Istockphoto Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
46
Фото: Istockphoto

В Кокшетау произошёл трагический случай на производстве, при выполнении покрасочных работ с высоты погиб 54-летний мужчина, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 14 июля на одном из предприятий города.

По предварительным данным, мужчина красил столб, стоя на стремянке. В какой-то момент конструкция не выдержала и сломалась, в результате чего рабочий упал. От полученных травм, он скончался на месте.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится проверка государственным инспектором труда", – уточнили в полиции.

Самое читаемое

Наверх