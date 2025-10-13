В Кокшетау разоблачена пирамида под прикрытием инвестиций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды “S-Group” в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
Организаторы проекта обещали гражданам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового участника, представляя деятельность как инвестиции в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие направления.
Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.
Как выяснило следствие, одна из подозреваемых ранее участвовала в известных пирамидах “Life Is Good” и “Finiko”, где получила доход и впоследствии решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
В результате незаконной деятельности в пирамиду были вовлечены 59 граждан, которые вложили свыше 136 миллионов тенге. На средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом — на них по решению суда наложен арест.
В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
