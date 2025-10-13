Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды “S-Group” в Кокшетау, передает BAQ.KZ.

Организаторы проекта обещали гражданам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового участника, представляя деятельность как инвестиции в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие направления.

Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

Как выяснило следствие, одна из подозреваемых ранее участвовала в известных пирамидах “Life Is Good” и “Finiko”, где получила доход и впоследствии решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

В результате незаконной деятельности в пирамиду были вовлечены 59 граждан, которые вложили свыше 136 миллионов тенге. На средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом — на них по решению суда наложен арест.

В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, не подлежит разглашению.