Сотрудники МЧС в Кокшетау пришли на помощь двум рыбакам, оказавшимся в опасной ситуации на озере Копа. Мужчины 1979 и 1980 годов рождения вышли на воду на резиновой лодке, но из-за сильного порывистого ветра оказались в камышах и не смогли самостоятельно добраться до берега, передает BAQ.KZ.

Рыбаки обратились за помощью по номеру 112. Прибывшие спасатели обнаружили их в 50 метрах от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.