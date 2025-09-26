  • 26 Сентября, 03:13

В Кокшетау сотрудники МЧС спасли рыбаков, застрявших в камышах

Их лодку снесло ветром на озере Копа.

Сегодня, 01:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 01:32
Сегодня, 01:32
133
Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС в Кокшетау пришли на помощь двум рыбакам, оказавшимся в опасной ситуации на озере Копа. Мужчины 1979 и 1980 годов рождения вышли на воду на резиновой лодке, но из-за сильного порывистого ветра оказались в камышах и не смогли самостоятельно добраться до берега, передает BAQ.KZ.

Рыбаки обратились за помощью по номеру 112. Прибывшие спасатели обнаружили их в 50 метрах от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водоемах", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх