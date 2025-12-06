Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов совместно с руководством Акмолинской области и города, ознакомился с ходом строительства новой ТЭЦ в Кокшетау. Проект реализуется ТОО "Кокшетауская ТЭЦ", дочерней организацией АО "Самрук-Энерго" ,передаёт BAQ.KZ.

На площадке выполнен комплекс первоочередных работ: проведены геодезические изыскания, подготовлена временная дорожная инфраструктура, завершены основные земляные работы, начат монтаж зданий и инженерных систем, организовано электроснабжение и установлены силовые трансформаторы.

Реализация проекта позволит обеспечить город надежным теплоснабжением, сократить дефицит электрической мощности и повысить энергетическую безопасность.

"Новая ТЭЦ в Кокшетау будет построена с использованием технологий "чистого угля", предусматривающих современные системы фильтрации и улавливания углекислого газа, что значительно снижает воздействие на окружающую среду. Аналогичные станции планируется возвести в Усть-Каменогорске и Семеe. В планах также строительство Экибастузской ГРЭС-3 и тепловой электростанции в Курчатове", - отметили в министерстве энергетики.

Помимо угольных проектов, активно развивается газовая генерация: в Кызылорде завершается строительство новой парогазовой установки, аналогичный объект реализуется в Туркестанской области. В перспективе — строительство ПГУ в Шымкенте и Астане, что позволит повысить надежность энергоснабжения.