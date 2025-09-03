Кокшетауский городской суд Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении трёх молодых людей — Д. (23 года), Ш. (21 год) и Б. (19 лет), нигде не работающих, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, потерпевший Т. приехал в Кокшетау для встречи с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Подруга девушки, обеспокоенная её безопасностью, попросила Б. подвезти её в арендованную квартиру. Вместе с ним туда прибыли также Д. и Ш.

В квартире подсудимые внезапно решили вымогать у Т. имущество. Чтобы скрыть преступные намерения, они вывели потерпевшего на улицу, посадили в автомобиль и отвезли в безлюдное место. Там Т. избили и потребовали передать ценные вещи.

Под угрозой и насилием потерпевший передал мобильный телефон стоимостью 110 тысяч тенге, перевёл 25 тысяч тенге через мобильный банк и был вынужден оформить четыре микрокредита на общую сумму 280 тысяч тенге. Медицинская экспертиза зафиксировала у него телесные повреждения — кровоподтёки и ссадины.

В суде потерпевший ходатайствовал о прекращении дела в отношении Б. по эпизоду незаконного лишения свободы, подтвердив примирение сторон и возмещение ущерба.

Суд признал вину подсудимых доказанной, отметив согласованность их действий и направленность на незаконное обогащение. Преступление совершено группой лиц с применением насилия, что усугубляет общественную опасность содеянного.

При этом суд учёл личные обстоятельства подсудимых: наличие жилья, положительные характеристики и примирение с потерпевшим по некоторым эпизодам.

Ш., признанный лидером группы, получил 4 года лишения свободы.

Б. освобождён от уголовной ответственности за незаконное лишение свободы в связи с примирением, но по вымогательству получил условный срок на 4 года с учётом раскаяния и возмещения ущерба.

Д. оправдан по одному из эпизодов, однако за вымогательство ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с учётом второстепенной роли и положительных характеристик.

Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, который использовался при совершении преступления.