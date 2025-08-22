  • 22 Августа, 19:21

В Кокшетау выявили завышение цен на газ

В Кокшетау прокуратура добилась снижения тарифа на газ почти на 200 тенге за кубометр.

Сегодня, 18:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
96
Фото: pixabay

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере газоснабжения было выявлено, что одно из предприятий города завышало стоимость топлива, передает BAQ.KZ.

По акту прокурорского реагирования цена на газ в отдельных районах областного центра снижена с 691,28 до 499,14 тенге за кубометр. Это позволило защитить права более 1,8 тысячи абонентов.

Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Прокуратура подчеркнула, что защита прав граждан и предпринимателей остаётся одним из ключевых направлений её деятельности.

Самое читаемое

Наверх