32-летний житель Кокшетау выполнял функции складмена и фасовщика сильнодействующих лекарственных препаратов, которые затем распространялись бесконтактным способом – через закладки, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД Казахстана, деятельность фигуранта, причастного к незаконному обороту запрещенных препаратов, пресекли сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности при координации профильного комитета МВД РК и прокуратуры Акмолинской области

– В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили две “бомбы” с крупной партией лекарственных средств — более 140 флаконов и свыше 400 таблеток. По показаниям фигуранта, крупную партию он получил для дальнейшей реализации, после чего расфасовал ее еще на две. Также изъяты другие доказательства его преступной деятельности: средства для фасовки, переписка с кураторами интернет-наркомагазинов, а также фотографии мест закладок с координатами, – говорится в сообщении МВД РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что с 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая прекурсоры, используемые при производстве, изготовлении, переработке, наркотических средств, включая их хранение, перевозку или сбыт.