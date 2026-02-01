В городе Кокшетау по улице Нурмагамбетова произошёл пожар. Загорелась кровля котельной, пристроенной к частному жилому дому, передаёт BAQ.KZ.

Прибывшие в течение 4 минут спасатели оперативно ликвидировали пожар за 15 минут на малой площади, не допустив дальнейшего распространения огня на жилой дом.

Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительной печи, из-за слишком малого расстояния до горючих конструкций (несоблюдение отступки).