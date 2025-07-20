В Кокшетау продолжается работа по обновлению общественных пространств и развитию сети образовательных учреждений, передает BAQ.KZ.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил объекты и проинспектировал ход строительства.

Так, в рамках программы "Реновация" завершается строительство двух многоквартирных жилых комплексов по улицам Быковского и Уалиханова. Новые дома рассчитаны на 231 квартиру и предназначены для переселения жителей из ветхого жилья. Все строительно-монтажные работы и благоустройство планируется завершить до 3 августа текущего года.

Финансирование проекта осуществляется за счет инвесторов и государственного переселенческого фонда.

Также в областном центре ведется строительство школы-интерната "Білім-инновация лицейі" на 588 мест. Объект возводится за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Здание школы рассчитано на три этажа общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров и будет включать общежитие для проживания учащихся из отдаленных населенных пунктов.