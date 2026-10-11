В Кокшетау мужчина похитил у знакомого телефон и почти 2 млн тенге с депозита

В Кокшетау расследуют кражу мобильного телефона и денежных средств с банковского депозита. По данным полиции, подозреваемый похитил у знакомого смартфон стоимостью 660 тысяч тенге, а затем перевёл со сбережений потерпевшего почти 2 млн тенге.

Как сообщили в полиции, 21-летний житель города обратился с заявлением о краже. По его словам, в июле знакомый завладел его телефоном, после чего воспользовался установленным на устройстве банковским приложением.

С помощью приложения подозреваемый перевёл на собственный счёт 1 млн 990 тысяч тенге, находившихся на депозите потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 2,6 млн тенге.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. В настоящее время расследование продолжается.

В полиции призывают граждан внимательно относиться к защите личных устройств и банковских приложений, использовать надёжные пароли и подтверждение финансовых операций.