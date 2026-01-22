В колледжах Костаная 22 января 2026 года занятия для студентов 1–2 курсов первой смены проходят в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Alau.kz.

По данным метеослужб, в этот день ожидается понижение температуры воздуха до –28…–30 градусов при скорости ветра до 6 метров в секунду, что может представлять угрозу для здоровья обучающихся.

Вопрос о переводе на дистанционное обучение студентов 3–4 курсов первой смены руководители колледжей решают самостоятельно, с учётом текущих погодных условий и эпидемиологической обстановки.

Также отмечается, что в других районах области формат обучения определяется на местах — исходя из фактической погодной ситуации. При улучшении погодных условий занятия будут возобновлены в очном формате.