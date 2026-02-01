В учреждении максимальной безопасности в области Абай произошёл смертельный инцидент между осуждёнными. По факту гибели заключённого возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

Как уточнили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, между двумя осуждёнными произошёл конфликт, в ходе которого один из них получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

"В результате конфликта один осуждённый нанёс другому телесные повреждения, от которых последний скончался", — сообщили в КУИС.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство".

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, обстановка в учреждении остаётся стабильной. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход расследования находится на контроле руководства КУИС.