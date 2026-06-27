В колонию под Атырау пытались передать мобильные телефоны

В учреждении №15 Атырауской области сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы пресекли попытку передачи запрещенных предметов осужденным. Как сообщили в ДУИС, во время проверки посылок сотрудники оперативного отдела обнаружили спрятанные мобильные телефоны и комплектующие к ним. По данному факту собраны необходимые материалы.

В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенные предметы на территорию учреждения, составлен протокол об административном правонарушении. В ведомстве отметили, что в исправительном учреждении на постоянной основе проводятся профилактические и оперативные мероприятия, направленные на предотвращение проноса запрещенных предметов и обеспечение безопасности на режимной территории.

Материалы направлены для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством Казахстана.