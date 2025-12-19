В Колумбии при нападении на военных погибли шесть человек, более 30 ранены
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В колумбийском городе Агуачиака, расположенном в департаменте Сесар, произошла серия взрывов, целью которых стали военнослужащие, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anadolu. По предварительным данным, погибли шесть военных, ещё 31 человек получил ранения, часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии, сообщают местные СМИ.
После нападения власти департамента объявили в городе комендантский час, а в регион были направлены дополнительные подразделения армии и сил безопасности. Очевидцы сообщают, что после взрывов в Агуачиака были слышны многочисленные выстрелы. Министр обороны Колумбии Педро Санчес возложил ответственность за атаку на повстанческую группировку "Армия национального освобождения" (ELN). В своём заявлении он подчеркнул, что действия ELN представляют серьёзную угрозу безопасности населения и требуют жёсткого ответа со стороны государства.
Ранее, 13 декабря, ELN объявила о 72-часовой "вооружённой забастовке" по всей стране и призвала граждан избегать передвижений по суше и рекам. Президент Колумбии Густаво Петро осудил эти действия, заявив, что власти не допустят дестабилизации обстановки в стране.
Самое читаемое
- Отбасы банк централизовал распределение жилья: как это влияет на очередников
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Единую платформу комуслуг запустят в Казахстане в 2026 году
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане