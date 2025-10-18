В Колумбии протестующие атаковали посольство США
Четыре полицейских получили ранения.
В столице Колумбии Боготе участники акции протеста напали на посольство США, в результате чего четыре полицейских получили ранения, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан в соцсети Instagram.
"Я поручил полиции вмешаться в ситуацию у посольства США, где злоумышленники, некоторые в капюшонах, использовали зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо сотрудников полиции получили ранения лица, ног и рук", — написал он.
Мэр подчеркнул, что правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль, и в районе дипломатического комплекса восстановлен порядок.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что власти обеспечили защиту американской дипмиссии и выполняют все международные обязательства страны.
"Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", — отметил глава государства.
Причины и организаторы нападения уточняются, полиция проводит расследование инцидента.
