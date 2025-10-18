В столице Колумбии Боготе участники акции протеста напали на посольство США, в результате чего четыре полицейских получили ранения, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан в соцсети Instagram.

"Я поручил полиции вмешаться в ситуацию у посольства США, где злоумышленники, некоторые в капюшонах, использовали зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо сотрудников полиции получили ранения лица, ног и рук", — написал он.

Мэр подчеркнул, что правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль, и в районе дипломатического комплекса восстановлен порядок.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что власти обеспечили защиту американской дипмиссии и выполняют все международные обязательства страны.

"Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", — отметил глава государства.

Причины и организаторы нападения уточняются, полиция проводит расследование инцидента.