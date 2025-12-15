В департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии погибли 16 человек, ещё 20 получили ранения, передаёт BAQ.KZ.

По данным местной газеты El Tiempo, автобус перевозил группу выпускников. По предварительной информации, транспортное средство съехало с дороги и упало в ущелье в муниципалитете Ремедиос.

На месте работают спасательные службы, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Обстоятельства происшествия устанавливаются Национальным агентством безопасности дорожного движения.