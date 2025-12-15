В Колумбии школьный автобус упал в ущелье: 16 погибших и 20 пострадавших
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Сегодня, 04:32
128Фото: Report
В департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии погибли 16 человек, ещё 20 получили ранения, передаёт BAQ.KZ.
По данным местной газеты El Tiempo, автобус перевозил группу выпускников. По предварительной информации, транспортное средство съехало с дороги и упало в ущелье в муниципалитете Ремедиос.
На месте работают спасательные службы, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Обстоятельства происшествия устанавливаются Национальным агентством безопасности дорожного движения.
