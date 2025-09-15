В Астане прошло семинар-совещание по вопросам реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", передает BAQ.KZ. Одной из центральных тем стала цифровизация процессов в сфере энергетики и ЖКХ.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Канат Кульназаров отметил, что цифровые инструменты станут основой для прозрачности и эффективности нацпроекта.

"Первое направление - электронная платформа закупок. Она позволит отбирать проекты, определять источники финансирования, проводить конкурсы и контролировать реализацию. Второе - система “Smart Turmys”, которая объединит базу абонентов, учёт коммунальных платежей и интеграцию с госинформационными системами", — сказал он.

По словам Кульназарова, в будущем также появится мобильное приложение, где жители смогут в режиме онлайн отслеживать услуги и тарифы. Кроме того, в нацпроект заложены меры поддержки уязвимых слоёв населения: предельный порог расходов на оплату коммунальных услуг предлагается установить на уровне 5–10% от дохода семьи.

Как отметил Кульназаров, таких масштабных программ раньше не было.