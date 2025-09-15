В коммунальном секторе внедряют новые цифровые инструменты
Цифровизация в секторе ЖКХ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане прошло семинар-совещание по вопросам реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", передает BAQ.KZ. Одной из центральных тем стала цифровизация процессов в сфере энергетики и ЖКХ.
Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Канат Кульназаров отметил, что цифровые инструменты станут основой для прозрачности и эффективности нацпроекта.
"Первое направление - электронная платформа закупок. Она позволит отбирать проекты, определять источники финансирования, проводить конкурсы и контролировать реализацию. Второе - система “Smart Turmys”, которая объединит базу абонентов, учёт коммунальных платежей и интеграцию с госинформационными системами", — сказал он.
По словам Кульназарова, в будущем также появится мобильное приложение, где жители смогут в режиме онлайн отслеживать услуги и тарифы. Кроме того, в нацпроект заложены меры поддержки уязвимых слоёв населения: предельный порог расходов на оплату коммунальных услуг предлагается установить на уровне 5–10% от дохода семьи.
Как отметил Кульназаров, таких масштабных программ раньше не было.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле