В Конаеве автомобиль на полном ходу сбил человека во время потасовки
Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.
Сегодня, 16:09
Фото: Pixabay.com
В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирована потасовка в компании молодых людей на улице, а также момент, где легковой автомобиль на скорости сбивает человека, передает BAQ.KZ.
По информации ДП области, возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
По факту покушения на убийство полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. В розыск объявлен ещё один человек, являющийся братом осуждённого по прошлогоднему делу об убийстве 20-летнего парня в Конаеве. Сообщается, что разборки начались на бытовой почве без применения оружия и не связаны с ОПГ.
Дело находится на контроле ДП и прокуратуры области.
