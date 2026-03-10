В Конаеве мужчину наказали за непристойные действия в общественном месте
Мужчина совершал непристойные действия в общественном месте при детях
В городе Конаев Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину за нарушение общественного порядка, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел в общественном месте, где его действия вызвали возмущение у окружающих.
По информации департамента полиции Алматинской области, в ходе разбирательства установлено, что гражданин допустил мелкое хулиганство и находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, полицейские зафиксировали факт употребления им наркотических средств без назначения врача. По данным правоохранителей, мужчина также совершал непристойные действия в общественном месте, в том числе в присутствии детей.
В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям. Они направлены в суд для принятия процессуального решения.
В полиции также сообщили, что с мужчиной проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправного поведения и ответственности за нарушение общественного порядка.
