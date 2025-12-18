В Конаеве объявили режим ЧС из-за последствий ураганного ветра
73Фото: акимат Конаева
В городе Қонаев официально введён режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает BAQ.KZ.
Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в ночь на 12 декабря. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду повредил кровли нескольких жилых домов и зданий, а также привёл к выходу из строя опор уличного освещения.
В акимате сообщили, что глава города принял решение об объявлении режима ЧС. Восстановительные работы на повреждённых объектах планируется провести за счёт средств чрезвычайного резерва.
С 11 декабря коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. По данным городских властей, на данный момент ситуация в Конаеве стабилизирована.
