В городе Қонаев официально введён режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает BAQ.KZ.

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в ночь на 12 декабря. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду повредил кровли нескольких жилых домов и зданий, а также привёл к выходу из строя опор уличного освещения.

В акимате сообщили, что глава города принял решение об объявлении режима ЧС. Восстановительные работы на повреждённых объектах планируется провести за счёт средств чрезвычайного резерва.

С 11 декабря коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. По данным городских властей, на данный момент ситуация в Конаеве стабилизирована.