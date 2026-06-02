В Конаеве официально стартовал купальный сезон

С 1 июня в Конаеве официально открылся купальный сезон. По информации городского акимата, коммунальные пляжи полностью готовы к приему отдыхающих.

Особое внимание уделено безопасности на пляже №5. Здесь установлены 12 спасательных вышек, дежурят 26 спасателей, а также работают 21 камера видеонаблюдения.

Для посетителей оборудованы санитарные зоны и точки общественного питания. Ежедневно сотрудники коммунальных служб несколько раз очищают побережье от мусора. Вход на пляжи для пешеходов остается бесплатным.

Кроме того, строящийся на территории пляжной зоны парк аттракционов планируют открыть для посетителей к 10 июня.

В городском управлении по чрезвычайным ситуациям напомнили, что купание после 20:00 запрещено. Для обеспечения безопасности на пляжах ежедневно будут проводиться патрулирование и вечерние рейды.

В акимате также сообщили, что в дальнейшем в Конаеве планируется благоустроить более пяти километров береговой линии.