В Конаеве планируют объявить режим ЧС из-за последствий сильного ветра
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
45Фото: qonaev_akimdigi
В городе Конаев Алматинской области с 16 декабря планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера, передает BAQ.KZ.
Соответствующий проект акимата опубликован на портале "Открытые НПА".
"В связи с сильным ветром были сорваны кровли многоквартирных жилых домов в городе Қонаев, объявляется чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового масштаба", — говорится в документе.
Целью введения ЧС является восстановление кровель многоквартирных домов, поврежденных стихией.
Обсуждение проекта завершится 16 декабря.
Самое читаемое
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- Пожар в жилом комплексе в Гонконге: ущерб составляет $642 млн