  • 15 Декабря, 21:10

В Конаеве планируют объявить режим ЧС из-за последствий сильного ветра

Сегодня, 20:54
АВТОР
qonaev_akimdigi Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
45
Фото: qonaev_akimdigi

В городе Конаев Алматинской области с 16 декабря планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект акимата опубликован на портале "Открытые НПА".

"В связи с сильным ветром были сорваны кровли многоквартирных жилых домов в городе Қонаев, объявляется чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового масштаба", — говорится в документе.

Целью введения ЧС является восстановление кровель многоквартирных домов, поврежденных стихией.

Обсуждение проекта завершится 16 декабря.

