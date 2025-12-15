В городе Конаев Алматинской области с 16 декабря планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект акимата опубликован на портале "Открытые НПА".

"В связи с сильным ветром были сорваны кровли многоквартирных жилых домов в городе Қонаев, объявляется чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового масштаба", — говорится в документе.