В Конаеве подорожает проезд в автобусах
Власти региона объяснили рост цен.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 20 августа в Конаеве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте, передает BAQ.KZ.
Стоимость поездки в городских автобусах составит 120 тенге при оплате через электронную билетную систему или мобильное приложение и 200 тенге при оплате наличными.
По данным акимата, повышение связано с ростом расходов перевозчиков, необходимостью обновления автобусного парка и обеспечением стабильной работы пассажирского транспорта.
Основные причины подорожания:
- за три года цены на топливо выросли почти на 40%;
- обслуживание автобусов, включая ремонт, масла и фильтры, подорожало на 30–40%;
- стоимость шин увеличилась с 106–118 тыс. до более чем 136 тыс. тенге;
- повышение тарифа позволит снизить нагрузку на бюджет, который субсидирует социально значимые маршруты.
Тарифы на пригородных направлениях:
Конаев – Заречный, Конаев – Арна: 150 тенге (электронно), 300 тенге (наличные);
Конаев – Шенгельды, Конаев – Коскудук: 200 тенге (электронно), 400 тенге (наличные);
Конаев – Сарыбулак, Конаев – Кербулак: 200 тенге (электронно), 500 тенге (наличные).
Самое читаемое
- В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- Курс на Олимпиаду: Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
- В Нью-Йорке произошла массовая стрельба в ресторане: погибли три человека
- Как выросли цены на мясо в Казахстане