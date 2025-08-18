С 20 августа в Конаеве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте, передает BAQ.KZ.

Стоимость поездки в городских автобусах составит 120 тенге при оплате через электронную билетную систему или мобильное приложение и 200 тенге при оплате наличными.

По данным акимата, повышение связано с ростом расходов перевозчиков, необходимостью обновления автобусного парка и обеспечением стабильной работы пассажирского транспорта.

Основные причины подорожания:

за три года цены на топливо выросли почти на 40%;

обслуживание автобусов, включая ремонт, масла и фильтры, подорожало на 30–40%;

стоимость шин увеличилась с 106–118 тыс. до более чем 136 тыс. тенге;

повышение тарифа позволит снизить нагрузку на бюджет, который субсидирует социально значимые маршруты.

Тарифы на пригородных направлениях:

Конаев – Заречный, Конаев – Арна: 150 тенге (электронно), 300 тенге (наличные);

Конаев – Шенгельды, Конаев – Коскудук: 200 тенге (электронно), 400 тенге (наличные);

Конаев – Сарыбулак, Конаев – Кербулак: 200 тенге (электронно), 500 тенге (наличные).