В городе Конаев в день республиканского референдума состоялся автопробег ретроавтомобилей. Инициатором необычной акции выступил почетный гражданин города, предприниматель Мурат Сергебаев, передает BAQ.KZ.

Колонна элегантных старинных автомобилей проехала по центральным улицам города и привлекла внимание жителей. Горожане с интересом рассматривали редкие машины, фотографировались и делились впечатлениями. Для многих жителей этот день стал не только важным общественно-политическим событием, но и настоящим городским праздником.



Мурат Сергебаев − один из известных предпринимателей Конаева. Он активно участвует в благотворительных проектах и общественной жизни города. Кроме того, Сергебаев является основателем музея ретроавтомобилей, который считается одним из уникальных объектов города.



За вклад в развитие Конаева и активную общественную деятельность предпринимателю ранее было присвоено звание «Почетный гражданин города Конаев».



В день референдума Мурат Сергебаев также пришел на свой избирательный участок и сделал гражданский выбор.