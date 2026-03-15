В Конаеве прошел автопробег ретроавтомобилей в честь референдума
Колонна элегантных старинных автомобилей проехала по центральным улицам города.
В городе Конаев в день республиканского референдума состоялся автопробег ретроавтомобилей. Инициатором необычной акции выступил почетный гражданин города, предприниматель Мурат Сергебаев, передает BAQ.KZ.
Колонна элегантных старинных автомобилей проехала по центральным улицам города и привлекла внимание жителей. Горожане с интересом рассматривали редкие машины, фотографировались и делились впечатлениями. Для многих жителей этот день стал не только важным общественно-политическим событием, но и настоящим городским праздником.
Мурат Сергебаев − один из известных предпринимателей Конаева. Он активно участвует в благотворительных проектах и общественной жизни города. Кроме того, Сергебаев является основателем музея ретроавтомобилей, который считается одним из уникальных объектов города.
За вклад в развитие Конаева и активную общественную деятельность предпринимателю ранее было присвоено звание «Почетный гражданин города Конаев».
В день референдума Мурат Сергебаев также пришел на свой избирательный участок и сделал гражданский выбор.
«Сегодня я пришел на республиканский референдум и отдал свой голос. Как предприниматель, я хорошо понимаю, что стабильность и верховенство закона напрямую влияют на развитие бизнеса. Когда принимаются важные решения, касающиеся будущего страны, важно, чтобы общество сохраняло единство», − отметил он.
