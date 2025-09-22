ДЧС Алматы сообщил, что 22 сентября в 12:00 в Конаеве пройдет техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения, передает BAQ.KZ.

Жителям и гостям города на мобильные телефоны поступят тестовые текстовые сообщения, сопровождаемые звуковым сигналом.