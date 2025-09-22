  • 22 Сентября, 17:22

В Конаеве проверят систему экстренного мобильного оповещения

22 сентября в городе пройдёт проверка системы экстренного оповещения

Сегодня, 08:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
205
Фото: МЧС РК

ДЧС Алматы сообщил, что 22 сентября в 12:00 в Конаеве пройдет техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения, передает BAQ.KZ.

Жителям и гостям города на мобильные телефоны поступят тестовые текстовые сообщения, сопровождаемые звуковым сигналом.

"Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений, внимательно следуйте указанным инструкциям", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх