В Конаеве проверят систему экстренного мобильного оповещения
22 сентября в городе пройдёт проверка системы экстренного оповещения
Сегодня, 08:15
205Фото: МЧС РК
ДЧС Алматы сообщил, что 22 сентября в 12:00 в Конаеве пройдет техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения, передает BAQ.KZ.
Жителям и гостям города на мобильные телефоны поступят тестовые текстовые сообщения, сопровождаемые звуковым сигналом.
"Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений, внимательно следуйте указанным инструкциям", - говорится в сообщении.
