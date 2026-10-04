В Конаеве загорелась кровля пятиэтажного дома
По прибытию первых подразделений происходило открытое горение кровли пятиэтажного жилого дома.
4 Октября 2026, 19:43
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4 Октября 2026, 19:434 Октября 2026, 19:43
258Фото: Pixabay.com
Сотрудники МЧС потушили загорание кровли пятиэтажного жилого дома в г. Конаев Алматинской области.
На тушение было незамедлительно были поданы пожарные стволы. На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Проводится эвакуация жителей.
Возгорание тушили по повышенному рангу. По пострадавшим информация не поступала.
Пожар локализован.
На месте пожара спасателям удалось сбить открытое пламя и локализовать возгорание.
Принимаются меры для ликвидаций пожара. Проводится вскрытие кровли для обнаружения и ликвидации скрытых очагов горения.
Тушение продолжается.
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