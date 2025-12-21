В городе Конаев прошёл традиционный праздник, подаривший жителям и гостям атмосферу настоящего новогоднего волшебства, передает BAQ.KZ . В этом году торжественное мероприятие собрало более 15 тысяч человек. Праздничный вечер начался с яркого детского представления, которое сразу задало тёплый и радостный настрой всему празднику. Позднее со сцены прозвучали поздравления акима города Асхата Бердиханова.

Уходящий год стал для нашего города временем совместной плодотворной работы, в результате которой реализован ряд важных проектов, направленных на развитие Конаева. Благодарю всех жителей за вклад в общее дело. Пусть наступающий Новый год принесёт новые возможности и добрые начинания! – отметил глава города.

Традиционный момент зажжения огней главной ёлки аким города провёл вместе с воспитанниками детского дома. Кульминацией вечера стал красочный фейерверк, украсивший небо над центральной площадью. В этот вечер на сцене выступили не только местные артисты, но и приглашённые исполнители – Сырым Исабаев, Дана Кентай, а также группа Atlantis Live Band. Для детей были организованы игры и развлекательные программы с аниматорами.



Горожане с удовольствием фотографировались на фоне празднично украшенной ёлки, светящихся арок и новогодних инсталляций, создающих по-настоящему сказочную атмосферу. Отметим, что высота главной городской ёлки в этом году составляет 20 метров. К новогодним праздникам украшены центральная площадь, парки и основные улицы города, наполняя Конаев светом, уютом и ожиданием чуда.