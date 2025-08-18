  • 18 Августа, 12:12

В Конаеве змея спряталась в игровом автомате продуктового магазина

Спасатели выловили змею из магазина.

Фото: pexels.com

В городе Конаев в одном из продуктовых магазинов был замечен неожиданный "покупатель" — в торговое помещение заползла змея. Она скрылась внутри игрового автомата, чем вызвала обеспокоенность работников, передает BAQ.KZ.

Сотрудники магазина не смогли определить, была ли змея ядовитой, и обратились за помощью в службу спасения.

На место прибыли специалисты МЧС. Для отлова использовались специальное приспособление "змеелов" и профессиональные навыки спасателей — животное вело себя агрессивно.

После успешного отлова пресмыкающееся было выпущено в естественную среду обитания.

