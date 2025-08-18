В Конаеве змея спряталась в игровом автомате продуктового магазина
Спасатели выловили змею из магазина.
Сегодня, 12:05
61Фото: pexels.com
В городе Конаев в одном из продуктовых магазинов был замечен неожиданный "покупатель" — в торговое помещение заползла змея. Она скрылась внутри игрового автомата, чем вызвала обеспокоенность работников, передает BAQ.KZ.
Сотрудники магазина не смогли определить, была ли змея ядовитой, и обратились за помощью в службу спасения.
На место прибыли специалисты МЧС. Для отлова использовались специальное приспособление "змеелов" и профессиональные навыки спасателей — животное вело себя агрессивно.
После успешного отлова пресмыкающееся было выпущено в естественную среду обитания.
