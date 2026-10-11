В Конгрессе США готовят законопроект о полном запрете закупок российской нефти

В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, предусматривающий запрет на любые закупки российской нефти. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик.

По словам конгрессмена, документ получит название «Закон Рональда Рейгана о мире через силу».

Фицпатрик написал в социальной сети X, что законопроект планируют вынести на рассмотрение Палаты представителей в порядке внеочередной процедуры. Он также выразил уверенность, что документ будет принят подавляющим большинством голосов.

Между тем ранее Министерство финансов США временно разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.