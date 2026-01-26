В ходе обсуждения конституционной реформы депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции партии "Ауыл" Серик Егизбаев заявил о необходимости закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, каждое конституционное изменение напрямую влияет на то, в каком обществе будут жить будущие поколения, и формирует основу справедливого и устойчивого развития страны. Проводимая реформа, отметил депутат, соответствует принципу "Государство, слышащее голос народа".

"Если обратиться к истории, то и при принятии “Жеты жаргы”, и при ежедневных советах на Культобе главной целью были единство и справедливость страны. Сегодня ключевая задача нашей политической реформы – создание безупречной законодательной системы, защищающей интересы народа и выдерживающей испытание временем. Это не просто упорядочивание документов, это ответственный шаг, определяющий судьбу страны", – заявил Серик Егизбаев.

Кроме того, депутат предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Основного закона в новой редакции, а также внести изменения в статью 31, установив обязанность граждан по сохранению природы.

Также, по его словам, требуется усилить конституционные полномочия государства в части регулирования законодательства в сфере охраны окружающей среды – в рамках статьи 61 Конституции. Это, по мнению депутата, позволит сформировать более системный и ответственный подход к вопросам экологии и природоохранной политики.