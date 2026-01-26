В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
Обновлённая модель должна обеспечить согласованную работу ветвей власти и усилить ответственность государственных органов перед народом.
На очередном заседании Комиссии по конституционной реформе министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев представил предложения по изменению порядка назначения высших должностных лиц в условиях однопалатного парламента и президентской формы правления, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, обновлённая модель должна обеспечить согласованную работу ветвей власти и усилить ответственность государственных органов перед народом.
"С учётом однопалатного парламента и президентской формы правления модель порядка кадровых назначений должна обеспечивать согласованность работы ветвей власти и ответственность государственных органов перед народом. Президент, как высшее должностное лицо, несёт ключевую ответственность за функционирование государства", – заявил министр юстиции.
Согласно предлагаемым изменениям, в Конституции планируется закрепить норму, по которой президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов, будет назначать вице-президента, премьер-министра, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии и 8 членов Высшей аудиторской палаты.
"Предлагается закрепить, что президент с согласия Курултая назначает на эти должности. Такая конструкция выполняет превентивную функцию, стимулируя политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению", – подчеркнул Сарсембаев.
При этом глава государства будет наделён правом распускать Курултай в случае однократного отказа в даче согласия на указанные назначения.
Как отметил министр, в целом предлагаемая модель формирует институциональный баланс между президентом и депутатским корпусом.
"Предлагаемая модель формирует баланс между президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль главы государства с решающим голосом депутатского корпуса", – сказал он.
Одновременно предусматривается сохранение за президентом права личного назначения руководителей органов, чья деятельность напрямую связана с национальной безопасностью, финансовой стабильностью и верховенством права. Речь идёт о генеральном прокуроре, председателях Конституционного и Верховного судов, главе Национального банка, руководителе Комитета национальной безопасности, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Высшего судебного совета, Службы государственной охраны и уполномоченном по правам человека.
"Такой подход предусматривает личную ответственность и подотчётность указанных должностных лиц перед главой государства, обеспечивает оперативность назначений и гарантирует стабильность работы органов государственной власти, особенно в критические моменты", – пояснил министр.
По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности государственной системы и укрепление качества институтов публичной власти.
"Эффективность государственной системы зависит не от персоналий, а от качества институтов публичной власти", – резюмировал Ерлан Сарсембаев.
