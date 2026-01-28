Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов презентовал членам Комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в Конституцию Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Как отмечает он, документ был подготовлен с учетом предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества.

По словам Бакыта Нурмуханова, проект обновлённой Конституции включает Преамбулу, 11 разделов и 104 статьи. В документе предусмотрены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию", а также переименованы четыре действующих раздела.

В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона. Поправки предлагается внести в 77 статей, что составляет 84% от общего объема текста Конституции.

– Предложенные изменения - это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Основного закона, – сказал член Конституционной комиссии.

Работа над сводным проектом ведется параллельно в рабочих группах, в состав которых вошли квалифицированные юристы и лингвисты. Как отметил Бакыт Нурмуханов, специалисты проделали значительный объем работы по точному изложению конституционных норм, устранению смысловых расхождений, разночтений и неясностей.

По его словам, новеллы, заложенные в проекте, затрагивают фундаментальные основы конституционного строя и существенно меняют облик Основного закона, создавая потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.

– Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении Президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти, – сообщил зампредседателя Конституционного суда.

Среди ключевых изменений он также выделил введение новой модели однопалатного Парламента, расширение форм участия граждан в управлении делами государства, повышение эффективности правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права.

По словам Бакыта Нурмуханова, предлагаемые конституционные нововведения позволяют по-новому осмыслить миссию государства, содержание его функций, а также принципы взаимодействия государственных органов, общественных организаций и граждан.