В Коргалжынском заповеднике возобновили кольцевание птиц: спустя 13 лет вновь зарегистрирован обыкновенный дубонос

В Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновили работы по кольцеванию птиц. С 28 сентября по 2 октября 2026 года специалисты окольцевали 128 особей, относящихся к 14 видам.

Особый интерес учёных вызвала повторная регистрация обыкновенного дубоноса. В последний раз этот вид отмечали на территории заповедника в 2013 году. Его появление спустя 13 лет представляет научную ценность и позволяет дополнить сведения об орнитофауне региона.

Среди окольцованных птиц также были перепелятник, серый сорокопут, представители семейства овсянковых и другие виды.

Кольцевание — один из методов изучения миграций и перемещений птиц. Каждой особи присваивается индивидуальный номер, нанесённый на металлическое кольцо. При повторном обнаружении птицы эти данные помогают учёным проследить её миграционный маршрут, определить особенности перемещений и получить сведения о продолжительности жизни.

Тенгиз-Коргалжынский регион расположен на пересечении важных миграционных путей птиц. Возобновление кольцевания позволит расширить исследования сезонных миграций, уточнить видовой состав орнитофауны и продолжить долгосрочный научный мониторинг.