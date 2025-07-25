Школьник из Астаны Даниал Бошан решил подарить тысячам детей возможность смотреть в звёздное небо не только в мечтах, но и в реальности, передает BAQ.KZ. Ученик 11 класса запустил проект "Ночное небо – Казахстан", в рамках которого на территории школы, где он учится, планируется построить первую в стране полноценную астрономическую обсерваторию.

Купол с автоматическим управлением, телескоп последнего поколения, цифровая камера и собственный YouTube-канал — проект задуман так, чтобы школьники из любого уголка страны, даже из самых отдалённых сёл, могли подключиться и наблюдать за звёздами в прямом эфире.

Мы хотим создать среду, где каждый ребёнок сможет увидеть звёзды вживую, а не только на картинках. Этот проект воплощает мечты в реальность, — рассказал Даниал Бошан.

Как отметили в аикмате Астаны, в будущем юный инициатор планирует масштабировать идею на другие регионы Казахстана. Его стремление уже сегодня показывает: наука может быть близкой, вдохновляющей и доступной — если её освещает звезда по имени энтузиазм.