В космос — со школьной скамьи: в Астане создают первую школьную обсерваторию
Идея одного ученика может стать стартовой площадкой для науки нового поколения.
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Школьник из Астаны Даниал Бошан решил подарить тысячам детей возможность смотреть в звёздное небо не только в мечтах, но и в реальности, передает BAQ.KZ. Ученик 11 класса запустил проект "Ночное небо – Казахстан", в рамках которого на территории школы, где он учится, планируется построить первую в стране полноценную астрономическую обсерваторию.
Купол с автоматическим управлением, телескоп последнего поколения, цифровая камера и собственный YouTube-канал — проект задуман так, чтобы школьники из любого уголка страны, даже из самых отдалённых сёл, могли подключиться и наблюдать за звёздами в прямом эфире.
Мы хотим создать среду, где каждый ребёнок сможет увидеть звёзды вживую, а не только на картинках. Этот проект воплощает мечты в реальность, — рассказал Даниал Бошан.
Как отметили в аикмате Астаны, в будущем юный инициатор планирует масштабировать идею на другие регионы Казахстана. Его стремление уже сегодня показывает: наука может быть близкой, вдохновляющей и доступной — если её освещает звезда по имени энтузиазм.
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