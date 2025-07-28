В городе Косшы и селе Тайтобе предприниматели малого бизнеса продемонстрировали высокий уровень социальной ответственности, приняв добровольное решение отказаться от продажи алкогольной продукции, передает BAQ.KZ.

Эта инициатива стала частью усилий по укреплению общественного порядка и профилактике правонарушений. Отказ от реализации алкоголя был поддержан органами прокуратуры и местными исполнительными органами.

Во время профилактических мероприятий сотрудники прокуратуры выразили признательность владельцам магазинов, вручили им благодарственные письма и памятные подарки, а также провели разъяснительную работу о значении подобных действий для общественной безопасности.

Подобные меры способствуют снижению уровня правонарушений, особенно в состоянии алкогольного опьянения и в общественных местах, а также формируют культуру ответственного потребления в обществе.

Прокуратура города Косшы выражает благодарность предпринимателям за активную гражданскую позицию и призывает других представителей бизнеса последовать их примеру во имя общественного блага и здоровья нации.

В мае мужчина ударил продавца из-за отказа продать алкоголь в Актау.