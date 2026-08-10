В городе Косшы прошли профилактические рейды в местах, запрещенных для купания. Мероприятия провели в рамках республиканской акции «Безопасный берег».

Где прошли рейды

Прокуратура города Косшы совместно с отделами полиции и по чрезвычайным ситуациям проверила места, где купание запрещено.

Основная цель акции – предупредить несчастные случаи на воде, повысить безопасность граждан и не допустить нарушений правил поведения на водоемах.

Что объясняли отдыхающим

Во время рейдов с жителями и отдыхающими провели разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде. Гражданам также раздали информационные памятки.

Особое внимание уделили безопасности детей. Жителям напомнили о недопустимости нахождения несовершеннолетних возле водоемов без сопровождения взрослых.

Нарушителей привлекли к ответственности

По итогам профилактических мероприятий граждан, нарушивших требования законодательства, привлекли к административной ответственности по статьям 364 и 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Прокуратура города Косшы призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, купаться только в специально оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.