В Косшы пятилетний ребёнок утонул в оросительном канале
Мог упасть случайно.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Косшы Акмолинской области произошла трагедия — утонул пятилетний ребёнок, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Инцидент произошёл 3 августа около 12:40. По данным ДЧС, мальчик 2020 года рождения был извлечён из оросительного канала "Нура–Есиль" в черте города родственником. Ребёнок находился в одежде и уже без признаков жизни. Силы и средства спасателей не привлекались.
"Обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в официальном сообщении.
Оросительный канал "Нура–Есиль" является стратегическим водным объектом и предназначен для транзита воды между реками Нура и Есиль, обеспечивая часть водоснабжения столицы.
Департамент полиции Акмолинской области подтвердил факт трагедии. Информация зарегистрирована в едином реестре досудебных расследований, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В связи с произошедшим правоохранительные органы обратились к родителям с призывом быть особенно внимательными:
"Даже несколько секунд без присмотра у воды могут обернуться трагедией. Берегите детей", — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, мальчик мог случайно упасть в канал.
Самое читаемое
- Токаев поручил акиму Алматы ввести мораторий на застройку верхней части города
- Свадьба в Мангистау закончилась массовой дракой
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Минздрав разработало новые правила химической кастрации для педофилов
- Токаев встретился с алматинцами на Кок-Тобе