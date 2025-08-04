В городе Косшы Акмолинской области произошла трагедия — утонул пятилетний ребёнок, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Инцидент произошёл 3 августа около 12:40. По данным ДЧС, мальчик 2020 года рождения был извлечён из оросительного канала "Нура–Есиль" в черте города родственником. Ребёнок находился в одежде и уже без признаков жизни. Силы и средства спасателей не привлекались.

"Обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в официальном сообщении.

Оросительный канал "Нура–Есиль" является стратегическим водным объектом и предназначен для транзита воды между реками Нура и Есиль, обеспечивая часть водоснабжения столицы.

Департамент полиции Акмолинской области подтвердил факт трагедии. Информация зарегистрирована в едином реестре досудебных расследований, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В связи с произошедшим правоохранительные органы обратились к родителям с призывом быть особенно внимательными:

"Даже несколько секунд без присмотра у воды могут обернуться трагедией. Берегите детей", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик мог случайно упасть в канал.