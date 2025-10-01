Депутат Мажилиса Динара Наумова подняла проблему с лицензированием соцуслуг, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С 1 января 2025 года в Казахстане введено обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. По данным Минтруда, за полгода было выдано 530 лицензий, с учётом филиалов – 548, где обслуживаются 92,8 тыс. человек, или 97% услугополучателей.

По словам Наумовой, несмотря на позитивную статистику, на местах возникают серьёзные трудности. Так, завышенные нормативы по штату и оснащению вынуждают небольшие центры содержать сотрудников, не связанных с их деятельностью. Например, дворников, садовников, трактористов или резчиков хлеба, а также закупать дорогостоящее оборудование, которое не используется по профилю.

Особо острая ситуация сложилась в городе Косшы, где единственный реабилитационный центр не прошёл лицензирование и прекратил работу. В результате дети с особыми потребностями семь месяцев оставались без необходимых услуг. Лишь в конце июля, после диалога с министерством и другими органами, центр возобновил деятельность.

"Родители в слезах обращались с тревогой, что многолетние усилия по реабилитации их детей оказались под угрозой", – подчеркнула Наумова.

Депутат отметила, что в малых городах и регионах модернизация центров требует значительных вложений, и часть учреждений рискует закрыться, что уменьшает доступность помощи для людей с инвалидностью.

"Большую часть времени в летний период мы провели в регионах. Ввиду специфики своей деятельности я посещала реабилитационные центры и там коллеги говорили о том, что есть такая проблема. Лицензирование – это очень важный шаг. Мы отсекаем недобросовестных руководителей, но в то же время есть люди, которые на этом рынке достаточно давно и успешно работают. Я знаю многих таких", - сказала Наумова уже в кулуарах Мажилиса.

Фракция партии "Respublica" предложила министерству труда и социальной защиты населения создать рабочую группу с участием депутатов и НПО для системного анализа проблем и регулярного мониторинга ситуации, а также пересмотреть нормативы по штатному расписанию и материально-техническому обеспечению, исключив требования, не связанные напрямую с оказанием соцуслуг.