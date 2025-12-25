На площади перед комьюнити-центром установлена первая в истории города 15-метровая новогодняя елка. Более двух тысяч горожан собрались на ее торжественное зажжение. В мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, передаёт BAQ.KZ.

Для горожан была подготовлена концертная программа с традиционным хороводом вокруг елки. Завершился вечер праздничным фейерверком.

Жители Косшы отмечают, что город демонстрирует яркий пример динамичного развития. Этот год стал особенным: был подведён природный газ, открыт современный общественный культурно-спортивный комплекс. В рамках исполнения поручения Главы государства в городе были запущены 1000 новых камер видеонаблюдения, а также около 500 ранее установленных камер объединены в единую интеллектуальную платформу с элементами искусственного интеллекта.

В начале следующего года запланировано завершение строительства региональной больницы с поликлиникой на тысячу человек, определён земельный участок и выбран подрядчик для строительства новой школы и Дома культуры на 400 мест. Эти объекты в ближайшем будущем украсят облик города и придадут импульс качественному образованию подрастающего поколения, развитию культуры и искусства.