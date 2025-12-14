В городе Косшы в рамках исполнения поручения Главы государства запущены 1000 новых камер видеонаблюдения. Кроме того, около 500 ранее установленных камер интегрированы в единую интеллектуальную платформу с элементами искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Все видеопотоки выведены в новый Центр оперативного управления города, который работает в круглосуточном режиме и обеспечивает непрерывный мониторинг оперативной обстановки. С работой центра ознакомились министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства при поддержке МВД, акимата Акмолинской области и компании Freedom. Как отметил глава МВД Ержан Саденов, внедрение цифровых решений является ключевым элементом обеспечения правопорядка.

"Сегодня мы последовательно реализуем принцип "Закон и Порядок", где технологии становятся надежным помощником полиции. Интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют не только оперативно выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Это реальный вклад в безопасность граждан и формирование комфортной городской среды. Важно, чтобы подобные центры оперативного управления были созданы и оснащены по аналогичным стандартам во всех районах области. Это обеспечит единый подход к обеспечению правопорядка и эффективное реагирование на любые инциденты", - подчеркнул министр.

Центр оперативного управления функционирует как единая точка мониторинга и реагирования, где организована совместная работа сотрудников полиции и коммунальных служб. Интеллектуальные системы видеомониторинга позволяют автоматически фиксировать правонарушения, распознавать государственные номера, определять марку и цвет автомобилей, а также обеспечивать высокую детализацию изображения.

В систему также интегрированы кнопки SOS для экстренной связи граждан с оперативными службами, высокоточные камеры с оптическим зумом и мобильные комплексы автоматической фиксации нарушений, включая оборудование, установленное на автомобиле скорой помощи.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни населения, отметив, что Косшы стал первым городом, где в рамках единой платформы объединены проекты "Закон и Порядок" и "Таза Қазақстан".

Кроме того, полиция и акимат города используют беспилотные летательные аппараты для обеспечения правопорядка, выявления нарушений ПДД, общественного порядка и контроля состояния городской инфраструктуры.