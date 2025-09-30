В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных путях с участием автомобиля Volkswagen и тепловоза, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным полиции, 55-летний водитель легковушки проигнорировал сигнал семафора и выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.

В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции уже собрали все необходимые материалы для дальнейшего расследования инцидента.

Правоохранители напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и особой осторожности при пересечении железнодорожных путей, чтобы избежать подобных аварий.