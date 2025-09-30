В Костанае авто столкнулось с тепловозом на ж/д путях
Полицейские выясняют причины ДТП.
Сегодня, 12:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
134Фото: trud-kamensk.ru
В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных путях с участием автомобиля Volkswagen и тепловоза, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.
По данным полиции, 55-летний водитель легковушки проигнорировал сигнал семафора и выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.
В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции уже собрали все необходимые материалы для дальнейшего расследования инцидента.
Правоохранители напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и особой осторожности при пересечении железнодорожных путей, чтобы избежать подобных аварий.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге