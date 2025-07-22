В Костанае горела многоэтажка — пожарные спасли троих
Среди них был ребенок.
Сегодня, 05:43
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Сегодня, 05:43Сегодня, 05:43
63Фото: all-interesting.fandom.com
В Костанае произошёл пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на проспекте Абая, передает BAQ.KZ. Пламя вспыхнуло в жилом помещении, и в считанные минуты подъезд заволокло густым дымом. На место ЧП оперативно прибыли спасатели МЧС.
Благодаря их слаженной работе из задымлённой квартиры удалось вывести троих человек, среди которых был ребёнок. Эвакуация проходила по лестничному маршу.
Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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