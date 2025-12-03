В течении двух лет в Костанае и Актау появятся филиалы Национального центра детской реабилитации, сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает BAQ.KZ. Он отметил, что в Национальном реабилитационном центре сосредоточены лучшие технологии и специалисты.

Депутат Магеррам Магеррамов задал вопрос вице-премьеру:

"По результатам выездов в регионы установлено, что в них отсутствуют реабилитационные центры, которые позволяли бы, не выезжая в Астану или Алматы, проходить необходимые процедуры для детей с инвалидностью. Именно это является причиной миграции в столицу. Соответственно, это создает нагрузку на бюджет, инфраструктуру, формирует огромные очереди на социальное жильё. Ответ на запрос, который мы направили, мы воспринимаем как бюрократическую отписку без смысловой нагрузки. В ответ на общестрановую проблему нам привели лишь статистику численности населения Астаны. Президент в Послании обращал на это внимание. Как вы намерены решать данный вопрос?"

Канат Бозумбаев ответил, что в целом в стране проживают 6,8 миллиона детей. Порядка 117 тысяч — это дети с различными заболеваниями, дети с инвалидностью, включая 14 тысяч детей с аутизмом.

"С этими детьми работа ведется двумя ведомствами. По линии Министерства здравоохранения оказывается медицинская и реабилитационная помощь. Она ведётся примерно в 80 реабилитационных центрах по всей стране. Общая мощность — более 4 130 койко-мест. Конечно, этого недостаточно. Что касается вопроса, почему именно Астана. В Астане находится Национальный центр детской реабилитации, где сосредоточены лучшие технологии и лучшие специалисты. В связи с этим мы предполагаем в ближайшие два года открыть филиалы этого Национального реабилитационного центра в Костанае и Актау, а затем поэтапно — в крупных городах с высокой численностью населения", - сказал Бозумбаев.

По его словам, в рамках работы Министерства здравоохранения действуют центры раннего вмешательства, которые открыты практически во всех областях, где по ряду заболеваний помощь детям оказывается в возрасте от одного до трёх лет.

Эта работа будет продолжена и усилена, поскольку данные вопросы находятся на постоянном контроле. Он также отметил, что по линии Министерства труда и соцзащиты функционируют 582 центра социальной адаптации, из них 372 – государственные, остальные – частные. В этих центрах, помимо определённой медикаментозной помощи, основной упор делается на социальную адаптацию детей с особенностями развития. По его словам, охват есть, но его всё ещё недостаточно.

В ближайшее время планируется открыть 150 мест в Туркестанской области по линии спонсорской помощи и ввести в эксплуатацию новый центр, при этом вся работа находится под контролем правительства и, как подчеркнул спикер, имеет хорошие перспективы.