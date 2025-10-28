В Костанае под колёса грузовика попала пожилая женщина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nasha gazeta.

Как сообщили очевидцы, инцидент случился возле дома №81 по улице Садовой. Территория вокруг места происшествия была огорожена полицейскими.

По данным пресс-службы Департамента полиции Костанайской области, водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 67-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства трагедии.