В городе Костанай продолжаются круглосуточные поиски пропавшего несовершеннолетнего, передает BAQ.KZ.

С 19 числа сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям по факту исчезновения Владимира Орла 2008 года рождения.

К поисковой операции привлечены значительные силы: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасатели, представители местных исполнительных органов, а также волонтёры. Работы ведутся без перерыва — днём и ночью.

Поисками охвачена большая часть города и прилегающие территории. Проводится прочёсывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. В том числе обследуются труднодоступные участки.

Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой не оставаться равнодушными. Любая информация может оказаться важной для установления местонахождения подростка.

При наличии сведений граждан просят незамедлительно сообщать их по номеру «102».